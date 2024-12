Aasta küla on Oru kant ja külaliigutaja Küllike Valk

Tänavu pälvis Läänemaa aasta küla tiitli Oru külade kant, aasta külaliigutaja aunimetuse sai EELK Ridala ja Martna koguduse õpetaja Küllike Valk.

Oru kandi külade üks eestvedaja Eve Tamm-Hinno ütles, et konkursil osalema õhutati kõigepealt Linnamäe küla. „Mis on keskus ilma küladeta? Me oleme tervik ja Linnamäe asutused on ju kõigi külade jaoks ümbruskonnas,” ütles ta.

Piirkonna 15 külas elab 1025 inimest ja tegutseb 48 suuremat või väiksemat rahvaühendust. „Nii et aktiivseid inimesi on meil tõesti palju,” ütles Tamm-Hinno.

Läänemaa aasta küla sai kingiks