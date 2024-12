Lääneranna vallavolikogu arutas eile valla kolmandat lisaeelarvet, milles tulud on võrreldes kehtiva eelarvega peaaegu 120 000 euro võrra väiksemad.

Kõige suurem kukkumine on üksikisiku tulumaksus. On näha, et üksikisiku tulumaksu laekub prognoositust 90 000 euro jagu vähem. Lääneranna vallavanem Ingvar Saare ütles küll, et erinevus prognoosituga võrreldes on alla kahe protsendi ja üksikisiku tulumaksu laekub siiski rohkem kui mullu.

„Nad prognoosisid seda eelarvet koostades ikka väga hoogs