Suvel algab Marienholmi teise etapi ehitus

Marienholm. Kaire Reiljan

Haapsalus mere ääres asuva Marienholmi järgmise osa ehitus koos kahe pargiala rajamisega algab suve teises pooles.

Scandiumi Kinnisvara turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhi Greta Lüiste sõnul pole ehituslepingut veel allkirjastatud, aga see sõlmitakse peagi.

Ehituse teine etapp valmib 2027. aasta sügiseks. Selleks ajaks rajatakse hoonete vahele ka avalik pargiala haljastusega, jalutusradadega ja puhkealadega, mõeldud on väikestele lastele.

Artikkel jätkub peale reklaami

Investeeringu suurus on kaheksa miljonit eurot. Valmib 25 mereäärse korteriga hoone, selle autorid on arhitektuurikonkursi võitnud BOA arhitektid. „Uus etapp tuleb selgelt uudse arhitektuurilise käekirjaga, et luua variatsiooni ja mitmekü