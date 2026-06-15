Pääste: Paliveres põles kõrvalhoone, Jalukses saun

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14. juunil kell 00.14 teatati häirekeskusele, et Jalukse külas on põlema läinud saun. Inimesi hoones sees polnud.

Kohapeal selgus, et korstna ümber põleb osaliselt iglusauna katus. Saunalised olid suutnud tulekahju aiavoolikuveega kustutada ning alustanud seinte ja lae lammutamisega. Haapsalu päästjad kontrollisid termokaameraga hoone üle ja tegid järelkustutust.

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14. juunil kell 10.17 said päästjad väljakutse Paliverre, kus Tooma tänaval oli süttinud kõrvalhoone.

Risti päästjate saabumisel põles kogu 70ruutmeetrine hoone lahtise leegiga ja katus oli sisse kukkunud. Tuld oli võtnud ka hoone seina ääres olev puuriit.

Risti, Lihula, Haapsalu ja Märjamaa kutselised ning Laukna vabatahtlikud päästjad kustutasid põlengu kella 12.42ks. Tulekahju võis algus saada ligi 20 m kauguselt lõkkest lennanud sädemest – hoone lakapeal olid olnud vanad heinad, mis võisid kergesti tuld võtta.