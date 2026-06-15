Lääne-Eesti ilm: Haapsalu ja rannikualade prognoos reisijale

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Lääne-Eesti on suvel üks populaarsemaid reisisihtkohti turistide jaoks. See piirkond meelitab külastajaid oma kaunite randade, ajalooliste ehitiste ning rahuliku atmosfääriga. Lääne-Eesti rannikualad on tuntud oma vahelduvate ilmaolude poolest. Ilmastik erineb mõnevõrra sisemaast kuna mere lähedus mõjutab tugevalt nii temperatuuri, tuult, õhuniiskust jne. Seega tasuks enne Haapsallu või mujale rannikualale minekut tutvuda kohaliku ilmaennustusega, et planeerida tegevusi võimalikult mugavalt ja vastavalt ilmale.

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Meri kui ilmakujundaja

Haapsalu asukoht Läänemaa rannikul tähendab, et olulisel määral dikteerib kohalikku ilma meri. Ilm Haapsalus on suvel pigem meeldivalt mõõdukas. Suvekuudel on päeva keskmised temperatuurid umbes 18-25 vahemikus. Pilved ja sademed võivad kiiresti liikuda täna mere lähedusele. Tuul on väga suur tegur, mida reisijad peaksid eriti jälgima kui on plaan minna paadisõidule või veeta päev rannas. Meretuul võib muuta ka kõige soojema suvepäeva jahedaks. Kui meeldivad merereisid, siis Abruka sündmused.

Läänemere madalrõhkkond võib tuua ka tugevad tuuleiilid ja äikese. Seetõttu on hea jälgida nii õhutemperatuuri, tuulekaarti kui ka äikesekaarti. Weather.ee lehel saab ajakohase vajaliku info kiirelt kätte, mis aitab tegevusi planeerida.

Rannailm ja ujumisvõimalused

Enamasti reisitakse rannikualadele just suvel, et saaks nautida rannamõnusid. Päevitada, jalutada, ujuda või hoopiski mängida pallimänge. Peamine küsimus on alati, kas vesi ja õhk on ikka piisavalt soe rana minekuks. Rannailm Eestis sõltub mitmest tegurist ehk nii õhutemperatuurist, tuulest kui ka merevee temperatuurist. Lääne-Eesti randades võib õhk soe olla kuid piisava tugevad tuuleiilid võib tuntuva õhutemperatuuri muuta jahedamaks ning mõjutada ranna tegevusi. Vahetult enne randa minekut on tark vaadata hetkeseisu ning millist ilma prognoositakse päeva peale. Nii saab vajadusel kaasa haarata ka mõned soojemad riided või hoopiski vihmavarju.

Haapsalu rand sobib näiteks hästi rahulikuks suvepäevaks, sest laht on üsna kaitstud ning madala veega, mis tähendab, et vesi soojeneb seal kiiremini kui avatud mererannikul. Juunikuus on vesi enamasti veel jahe kuid suve kõrgperioodil võib merevee temperatuur tõusta üle 20 kraadi.

Kuidas reisiks valmistuda?

Haapsalu ja üldiselt Lääne-Eesti külastamisel on mõistlik kontrollida ilmaprognoosi vähemalt mõned päevad enne reisi ning ka vahetult enne väljasõitu. Ilm on selles piirkonnas pigem muutlik, hommikul võib paista päike kuid õhtuks kallab juba vihma. Seega kaasas võiksid olla peale suveriiete ka mõned soojemad ning vihmakindlad riided. Kihiline riietumine on Eestis pigem aastaringselt antud soovitus, nii on lihtne midagi lisada või ära võtta.

Olgu eesmärgiks rannapuhkus, looduses matkamine või lihtsalt piirkonna avastamine, hästi planeeritud reis algab alati ilmainfo jälgimisega. Nii saab nautida Lääne-Eesti võlusid iga ilmaga mugavalt ning hea tujuga.