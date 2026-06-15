Utilitas investeerib Haapsallu neli miljonit (täiendatud kl 18.30)

Utilitas investeerib Haapsalu kaugküttejaama ümberehitusse neli miljonit eurot. Rahamahutus toob tarbijaile kaasa väikese hinnatõusu.
Mais alanud ja järgmise aasta sügisel lõppevate tööde käigus rajatakse kahe põlevkiviõli katla asemele uus puiduhakkekatel koos suitsugaaside kondensaatoriga. Senine puiduhakkekatel ja kütusesüsteem jäävad samuti alles. Jaamale lisatakse elektrifilter, mille abil viiakse peenosakeste hulk heitgaasides minimaalseks.
Torud kaovad tänavalt
Katlamaja remondiga kaovad seni üle Niine tänava läinud torud, sest senised põlevkiviõlimahutid likvideeritakse ja nende asemele ehitatakse katlamaja territooriumile uus puiduhakkekatel.
„Töid tehakse etappide kaupa. Neid alustati katlamaja sees ning kõige viimasena ehk järgmisel suvel likvideeritakse põ