Haapsalus langes toasooja hind

Mõnes Läänemaa piirkonnas on sel kütteperioodil kaugküte senisest odavam, mõnel pool kallim.

1. novembrist alandas Haapsalus kaugkütet pakkuv Utilitas hinda 12,5 protsenti ja Haapsalus tuleb toasooja eest maksta 68,82 eurot senise 78,66 euro asemel MWh kohta. Summale lisandub käibemaks.

Utilitase Haapsalu osakonna juhataja Urmet Rotmani sõnul on toasooja hind viimastel aastatel Haapsalus järjepidevalt langenud. Kõrgeim oli hind Haapsalus 2022. aastal lõpus, kui maksta tuli 88,97 eurot MWh eest. „Pärast seda oleme järk-järgult saanud hinda uuesti langetada,” ütles Rotman.

Osakonna juht tõi küll välja, et