Lahe tänava ehitus läheb varsti lahti

Kuula artiklit, 2 minutit ja 21 sekundit

Täna otsustatakse Haapsalu linnavalitsuse ja soojafirma Utilitase kohtumisel, millal algab Haapsalus Lahe tänava korduvalt edasi lükkunud remont ja soojatorude vahetamine.

„Esialgu oli plaanis alustada ehitustöödega 15. septembril, ent hanke võitja on avaldanud soovi alustada varem, juba järgmisel nädalal. 2. septembril selgub, kas linnavalitsuselt saadakse vastav luba,” ütles Utilitas Eesti projektijuh