Juhtkiri: lapsed käigu jala?

Haapsalu linnavalitsuse oskamatus transpordiprobleemide tekkimist ette näha ja võimetus neile mõistuspäraseid lahendusi leida hämmastab jätkuvalt.

Lääne Elu pidi suve hakul kirjutama mitu uudislugu ja juhtkirja teemal, et ei ole hea mõte kõik vanalinna viivad vähegi laiemad tänavad ühekorraga remonti panna. Viimaks jõudis mõte toimetuse naabermajas siiski kohale ja seal lükati Lääne Elu sõnumit kõva häälega korrates Lahe tänava kaevetööd sügise algusesse.

See oli tubli samm edasi. Aga nüüd tundub, et aja