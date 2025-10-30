Päästeamet viib läbi sireenide tehnilise testi, kus kasutatakse vaikset piiksu

Sireenid. Foto: Malle-Liisa Raigla

Koostöös siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega (SMIT) viib päästeamet täna, 30. oktoobril kella 14 ja 15 vahel läbi sireenivõrgustiku tehnilise testi, mille raames käivitatakse kõikides sireenipostides lühike niiöelda piiksuga helifail. Sireenivõrgustik on osa Eesti EE-ALARMi süsteemist.

Käivitatav helifail on valitud sääraselt, et see ei segaks inimeste igapäevaelu, kuid oleks sellegipo

