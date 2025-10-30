Läänemaa aasta isa jääb valimata

Kuula artiklit, 0 minutit ja 40 sekundit
0:00 / 0:40
Läänemaa aasta isa konkursile ei esitatud ühtegi kandidaati.
„Seega õnnitleme kõiki Läänemaa isasid ja vanaisasid lihtsalt ühe südamliku postitusega isadepäeval,” ütles SA Läänemaa vabaühenduste konsultant Maarja Läänesaar Lääne Elule.
Mullu esitati konkursile kaks kandidaati ja tiitli pälvis kolme poja isa Arvi Nebokat.
Artikkel jätkub peale reklaami
Varem on Läänemaa aasta isa tiitli saanud Kalle Orumaa, Toomas Räli, Tiit Seiton, Hannes Smitt, Andres Paju, Maanus Jõevee, Ülo Loorens, Talis Gilden, Jaanus Tameri, Arvo A
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam