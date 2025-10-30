Läänemaa aasta isa jääb valimata

Kaie Ilves

kaie@le.ee

SA Läänemaa ootab aasta isa kandidaate. Foto: Arvo Tarmula / arhiiv
Kuula artiklit, 0 minutit ja 40 sekundit
0:00 / 0:40
SA Läänemaa. Foto: Arvo Tarmula / arhiiv

Läänemaa aasta isa konkursile ei esitatud ühtegi kandidaati.

„Seega õnnitleme kõiki Läänemaa isasid ja vanaisasid lihtsalt ühe südamliku postitusega isadepäeval,” ütles SA Läänemaa vabaühenduste konsultant Maarja Läänesaar Lääne Elule.

Mullu esitati konkursile kaks kandidaati ja tiitli pälvis kolme poja isa Arvi Nebokat.

Artikkel jätkub peale reklaami

Varem on Läänemaa aasta isa tiitli saanud Kalle Orumaa, Toomas Räli, Tiit Seiton, Hannes Smitt, Andres Paju, Maanus Jõevee, Ülo Loorens, Talis Gilden, Jaanus Tameri, Arvo A

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT