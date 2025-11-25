Haapsalus tuleb elanike kaasalöömise õppus

Kaire Reiljan

Päästeõppusel saab harjutada ka euroalustest ja liivakottidest tulvavett suunavate tõkete ehitamist. Foto Päästeliit.

Laupäeval oodatakse mereäärsete külade ja tänavate elanikke õppusele, kus harjutatakse üleujutuste korral tegutsemist.

Õppus „Novembri torm 2025”, mida korraldavad sihtasutus Läänemaa koos Päästeliiduga, on üks esimesi omataolisi Läänemaal juba selle poolest, et seal saavad osaleda ka inimesed tänavalt.

„Üleujutuse teemal ei ole sellist õppust tehtud,” ütles Haapsalu linnavalitsuse kriisivalmiduse ja ennetuse spetsialist Urve Sarapik.

