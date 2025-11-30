Galerii: vabatahtlikud päästjad ehitasid veetõket

Andra Kirna

Päästeõppus Novembri torm 2025. Foto Andra Kirna.
Päästeliidu õppusel Novembri torm 2025 osales Haapsalus ja Toorakul kokku üle 40 päästeliidu liikme.

Tehnilise pääste üksuse juht Risto Roomet ütles Lääne Elule, et päästeliidu poolt vaadates läks õppus korda. „Soovisime kontrollida, kuidas päris elus on liigutada oma tehnikat ja inimesi ning palju see aega võtab,“ ütles ta.

