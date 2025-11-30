Galerii: vabatahtlikud päästjad ehitasid veetõket

Novembri torm_andra (1) Päästeõppus Novembri torm 2025. Foto Andra Kirna. Novembri torm_andra (2) Päästeõppus Novembri torm 2025. Foto Andra Kirna. Novembri torm_andra (3) Päästeõppus Novembri torm 2025. Foto Andra Kirna. Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Päästeliidu õppusel Novembri torm 2025 osales Haapsalus ja Toorakul kokku üle 40 päästeliidu liikme.

Tehnilise pääste üksuse juht Risto Roomet ütles Lääne Elule, et päästeliidu poolt vaadates läks õppus korda. „Soovisime kontrollida, kuidas päris elus on liigutada oma tehnikat ja inimesi ning palju see aega võtab,“ ütles ta.