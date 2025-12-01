Tapa maadluspäeval võidutses Jarmo Danilov

Kuula artiklit, 0 minutit ja 45 sekundit
Laupäeval Tapa 22. maadluspäeval sai läänlastest parima tulemuse SK Martna maadleja Jarmo Danilov.
Danilov alistas finaalis MK Aberg maadleja Taarion Väärtnõu punktidega 5:2 ja võitis kehakaalus -71 kg esimese koha.
Võidule lisas väärtust, et Eesti 2025. aasta kadettide meistrivõistluste finaalis pidi Danilov tunnistama just Väärtnõu paremust.
Karl Robin Raud Lääneranna spordikoolist saavutas kehakaalus -81kg kolmanda koha.
MK Dünamo maadleja Trevor Uustalu jäi oma kehakaalus neljan
