Vormsi leppis kokku volikogu esimehe kandidaadi

Vormsil valimised võitnud Isamaa leppis kokku, et volikogu esimehe kandidaat on senine vallavolikogu aseesimees ja 25 häälega taas volikokku pääsenud Tanel Viks.

Viks kinnitas Lääne Elule, et on volikogu esimehe kandidaat, aga ütles, et päris lõplikku nõusolekut pole ta veel andnud.

Kunagi Vormsi ja viimased neli aastat Kehtna valda juhtinud Viks ütles, et kokku on lepitud ka vallavanema kandidaat, aga lubas nime avalikustada tuleva nädala lõpus. Viksi sõnul on tulevasel vallavanemal kohaliku omavalits