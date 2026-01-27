Lahe tänava remont maksis linnale 160 000 eurot

Lahe tänav oli eelmise aasta lõpus pikalt suletud. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu maksis pikale veninud Lahe tänava remondi eest linnale kuuluva osana üle 160 000 euro.

Koos Utilitase soojatrasside vahetusega soovis Haapsalu linnavalitsus vahetada Lahe tänaval sademeveetorustiku ning rekonstrueerida kanalisatsiooni- ja drenaažitorustikku. Linnavalitsus ja Utilitas leppisid kokku, et soojaettevõte organiseerib kõik tööd ja linnavalitsus maksab kinni enda lisaks soovitud tööde k