Vormsi kunagine kultuurijuht naaseb ametisse

Vormsi kultuuri- ja kogukonnaspetsialistina alustab 2. novembrist tööd Ülle Juht, kes on seda ametit varem poolteist aastat pidanud.

Vallasekretär Andi Liblikman ütles Lääne Elule, et just see oli põhjus, miks Juht osutus valituks. „Ta on saareelu ja siin toimuvaga kursis, sest ta on varem meil töötanud,” sõnas ta.

Mulgi elamuskeskust ohjanud Juht asus saarel tööle 2024. aasta kevadel ja lahkus sealt pärast 2025. aasta kohalikke valimisi, kui temast sai Tõrva abivallavanem. Tänavu septembris vahetus Tõrvas vallavalitsus. „Koalitsioon muutus ja abivallavanema tööpõld sai otsa,” ütles Juht.

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Samal ajal otsis Vormsi taas kultuurijuhti. „Enne ei saa uus uks avaneda, kui vana on sulgunud,