Iiri muusikal on praegu kuldaeg

Neljapäeva õhtul Oru kultuurisaalis üles astunud iiri rahvamuusikute sõnul pole iiri rahvamuusika käsi kunagi käinud nii hästi kui praegu.

Neljapäeva õhtul kõlas Oru kultuurisaalis iiri rahvamuusika. Muusikute ülesastumise kõrval näidati Eestis esimest korda filmi „Reel to revolution”, mis räägib iiri muusikute esimesest suurest külaskäigust Eestisse 1988. aastal. Eesti polnud toona veel vaba, kuid õhus puhusid juba vabaduse tuuled. Omamoodi märk sellest oli, et iirlasel lubati esineda toona välismaalastele suletud olnud Tartus ning ka piiritsoonis asuvatel Saaremaal ja Hiiumaal.

Filmi sisse juhatades rääkis aastail 2014–2018 Eestis Iirimaa suursaadikuna töötanud Frank Flood kokkupuute