Iirlased tulevad Orule filmi ja muusikaga

Neljapäeval tähistab Iirimaa saatkond Oru kultuurisaalis Eesti ja Iirimaa vaheliste suhete 25. aastapäeva.

Oru kultuurisaali endise juhi Viivika Orula sõnul said nende head suhted Iirimaa saatkonnaga alguse 2024. aastal, kui Lääne-Nigula vallas korraldati Iiri kultuurinädal, mille kese oli just Oru kandis.

„Iiri kultuurinädal läks meil väga hästi. Ka saadik käis siis siin ja iirlastele meeldis Orul. Nüüdne Iiri õhtu on saatkonna initsiatiiv,” ütles Orula.

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Iiri õhtu Orul algab 25 minuti pikkuse dokumentaalfilmiga „From Reels to Revolution”, mis kõneleb Iiri ja Eesti pärimusmuusikute suhete ajaloost. 1988. aastal reisis paarkümmend Iirimaal tuntud pärimusmuusikut ja -lauljat Jaak Joha