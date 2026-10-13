Lääneranna likvideerib uputust

Lääneranna vallavalitsus eraldas reservfondist üle 3000 euro, et likvideerida ummistus, mille tagajärjel tekkis üleujutus Lihula peatänava ääres asuval kolmel krundil.

Kõigepealt tekkis üleujutus Allika tänaval asuval hoonestamata kinnistul, vesi ähvardas uputada ka tänava enda ja tungis ka kahele Tallinna maanteel asuvale krundile.

Lääneranna vallavanema Tarvi Sitsi sõnul tekitas üleujutuse Tallinna mnt 55 kinnistul asuv tõenäoliselt katkine maa-alune vihmaveetoru ja ummistunud truup.

Artikkel jätkub peale reklaami

Lagunev hoone on erakätes ja seisnud aastakümneid tühjana, kunagi asus seal apteek. Hoone omanikku ei ole Sitsil õnnestunud kätte saada.

Teine 3000 eurot reservfondist läks müüri taastamiseks Lihul