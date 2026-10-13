Sajad seeniorkorvpallurid võistlevad legendaarsel turniiril

Eeloleval nädalavahetusel, 16.–18. oktoobrini peetakse Haapsalus juba 24. korda legendaarset turniiri Sauna CUP, mille kutsus ellu korvpallitreener ja kohtunik Rudolf Lumiste.

2000. aastal kitsukeses Haapsalu Gümnaasiumi võimlas viie meeskonnaga alguse saanud võistlus on kujunendud suureks rahvusvaheliseks jõuprooviks. Tänavu kannab seeniorkorvpallurite võistlus suvel meie hulgast lahkunud lahkunud korraldaja auks nime “Rudolfi Mälestusturniir”.

Kõik korraldusmured ja -rõõmud on enda kanda võtnud Rudolfi poeg Ruts Lumiste, kes on eelnevatelgi aastatel abiks olnud.

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“Sauna CUP on minu tähtis mälestus lapsest saati. Ja kui isa on sellise vundamendi ette ladunud, siis on au seda pärandi