Vald ehitab Virtsusse uue koolimaja

Uue hoone eeleskiisi tutvustas Lääneranna vallavanem Tarvi Sits (Isamaa) nädalavahetusel mitmekümnele kohalikule elanikule.

Ehitus võiks Sitsi sõnul alata tuleva aasta keskel ja uus maja valmis saada 2028. aasta 1. septembriks. „Sellise ajakavaga peaks jõudma küll. Loodan, et ei pea oma sõnu sööma,” ütles Sits.

Detsembri volikokku minnakse juba eelnõuga, mis annaks Virtsu koolihoone üle valla osalusega ettevõttele Lääneranna Haldus. „Et plaaniga edasi minna,” ütles Sits.

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Lääneranna vallavalitsus on ametisse saamisest peale otsinud hoonet, mille eest riik andis kohalikule omavalitsusele mullu sügisel 2,8 miljonit eurot. Toetuse saamise tingimus oli kolm lammutatavat hoonet, teiste seas Virtsu kool. Eelmine võim kavatseski selle maha lammutada, kuigi kohalikud elanikud ei olnud sellega nõus. Nad kartsid, et niigi neljaklassiliseks kärbitud haridusasutus pannakse viimaks üldse kinni.

Kuigi uus võim lubas, et rahva tahte vastu ei minda, polnud sama suurt avalikus kasutuses olev