Oru kultuurisaal sai uue juhi

Oru kultuurisaali hakkab septembrist juhtima kohaliku harrastusteatri eestvedaja Õnne-Sigrid Mättik.

Kultuurisaalis paar aastat tegutsenud Oru Õnneteatri lavastaja ja näitlejana ütles Mättik, maja on talle tuttav. „Mulle meeldivad siinsed inimesed,” põhjendas ta soovi Oru kultuurisaali juhtida.

Tallinnast pärit Mättik on elanud paar aastat Linnamäel, aga Läänemaaga on ta olnud seotud kauem. Ta on õppinud muu hulgas psühholoogiat ja Viljandi kultuuriakadeemias kaasaegset teatriõpetust.

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1975. aastal sündinud Mättik on öelnud, et teater on talle elulaad. „Lapsepõlvest peale, aga harrastusteatriga aktiivsemalt olen tegelenud kümmekond aastat,” ütles Mättik.

Septembrist tööd alustav Mättik sõnas, et kõigepealt tuleb sisse elada, vaadata üle, mis seni on tehtud ja kuulata ära koha