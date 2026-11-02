Lääne Elu paberleht teisipäeval, 3. novembril

Uus petuskeem paneb ohvreid kinkekaarte ostma
Ühismeedias jõudis hiljuti avalikkuse ette juhtum, kus vanem proua ostis Haapsalus Cirkle K tanklas portsu Robloxi kinkekaarte.
Kaevandamine toob valdadele rohkem raha
Maavara kaevandamisõiguselt teenitav tulu on Lääne-Nigula ja Lääneranna vallas tänavu suurem kui mullu.
Kuuse tänava koolihoone muutus kummitusmajaks
Stuudio Bcirq korraldas laupäeva õhtul vanas koolimajas noortele halloween’i õuduste raja, kust ei puudunud ka politsei külastus.
Olavi Seisonen: inimesed, kes võivad elada kus iganes, võiksid elada Haapsalus
Haapsalu peaks üles leidma inimesed, kelle töökoht ei sõltu nende elukohast. Nad võiks elada just Haapsalus, leiab linnapea Olavi Seisonen.
Paksem ja sisukam Lääne Elu ilmub homsest uue kujundusega!