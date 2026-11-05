Lääne Elu paberleht reedel, 6. novembril

Lääne Elu

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Küberpätid sunnivad kaupmehi valvsusele

Nädala algul Eestis üht Selveri keti toidupoodi tabanud küberrünnak tähendab, et ka teised ettevõtted peavad pöörama küberturvalisusele üha suuremat tähelepanu.

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Patsipunumise peen kunst – teoorias lihtne, praktikas mitte

Haapsalus Pagu kohvikut pidav Adam Cullen kutsus isadepäeva eel mehed patsipunumise töötuppa. Nagu selgus, polegi juuste patsi sättimine nii lihtne, kui kõrvalt paistab.

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