Liikluskomisjon kasvas veelgi

Haapsalu linnavalitsus muutis kolmapäeval linna liikluskomisjoni liikmeid ja vahetas välja kolm senist liiget.

Komisjoni lisandus volikogu planeeringu- ja kommunaalkomisjoni liige Janek Hiiemäe. Lisaks talle vahetusid komisjonis ametist lahkunud inimesed. Nii on seni komisjonis olnud taristuspetsialist Priit Martini asemel seal linnakeskkonna nõunik Annika Selart ning Haapsalu Linnahooldust esindab Kairi Siitsmanni asemel Kristi Trei-Mesilov.

Komisjonis vahetus ka Haapsalu Hea Linnaruumi seltsi esindaja. Seni seltsi esindanud Maarja Palmiku asemel on komisjonis Serli Küünarpuu.

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Ülejäänud liikluskomisjoni liikmed on samad, kelle linnavalitsus märtsis sinna määras: abilinnapea Peep Aedviir, Haapsalu kolledži esindaja Margus Nigol, projekteerimisega tegeleva ettevõtte Teedeprojekt es