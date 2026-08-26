Kahveltõstuki rent või ost: kumb on ettevõttele kasulikum?

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Seadmepargi laiendamine on iga lao- ja tootmisettevõtte jaoks suur otsus. Uus tõstuk maksab kümneid tuhandeid eurosid ning seob kapitali aastateks, samas kui rent võimaldab alustada väikese kuutasuga juba järgmisel nädalal. Kumb variant on lõpuks kasulikum, sõltub eelkõige sellest, kui palju ja kui kaua tehnikat tegelikult vajatakse.

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1. Ostmise tugevused ja varjatud kulud

Ost tasub end ära siis, kui masinat kasutatakse intensiivselt ja aastaid järjest. Omanikuna otsustate ise hoolduse, lisavarustuse ja töögraafiku üle ning pika aja jooksul võib omamine osutuda kuutasude summast odavamaks. Elektrilise tõstuki tööiga ulatub tööstuses tavaliselt 10 000 kuni 20 000 töötunnini, seega teenib korralikult hooldatud masin ostuhinna pikkamööda tagasi.

Varjukülg on see, et ostuga kaasnevad kulud, mida esialgu ei märka: regulaarne hooldus, varuosad, kindlustus, ootamatud remondid ja väärtuse langus. Kui töömaht kõigub, seisab kallis masin osa ajast jõude, kuid kulud jooksevad edasi. Tehnika ka vananeb. Kümne aasta pärast ei pruugi täna ostetud mudel enam vastata ei töömahule ega keskkonnanõuetele.

2. Mida annab rent

Renditud kahveltõstuk ei nõua suurt alginvesteeringut: näiteks Alwarki rendipargis algab kahveltõstuki kuutasu 610 eurost ilma käibemaksuta ning lühim periood on vaid üks kuu. Pikaajalise rendi puhul, mis kestab 12 kuni 60 kuud, sisaldab hind ka ennetavat hooldust, masinad on kindlustatud ning rikke korral aitab teenindus Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

Rentida saab kogu laotehnika valikut: elektriline kahvelkäru maksab rendis alates 164 eurost kuus ning saadaval on ka virnastajad ja laadimisrambid alates 325 eurost. Kokku on Alwarki rendipargis üle 1300 masina, seega leiab sealt lahenduse nii paarinädalasele projektile kui ka aastatepikkusele püsivajadusele.

Rendi juurde käib ka aruandlus: klient saab renditud masinate kasutusaruandeid, mis näitavad tehnika tegelikku koormust. Kui selgub, et mõni masin seisab suurema osa ajast jõude, saab selle lihtsalt tagastada. Ostetud masinaga sellist paindlikkust ei ole. Nii kohandub tehnikapark töömahuga, mitte vastupidi, ja iga kuutasu eest saadakse reaalset tööd.

3. Kuidas otsustada

Rusikareegel on lihtne: kui masinat on vaja vähem kui kolm aastat või töömaht kõigub hooajati, on rent enamasti soodsam ja paindlikum valik. Püsiva ja intensiivse kasutuse korral tasub mõlemad stsenaariumid läbi arvutada: kuutasud kokku ühel pool ning ostuhind koos hoolduse, kindlustuse ja väärtuse langusega teisel pool. Sageli üllatab tulemus just ostu varjatud kulude tõttu.

Alates 2007. aastast tegutsev Alwark, kelle kliendid ulatuvad väikeettevõtetest rahvusvaheliste kontsernideni, soovitab enne otsust lasta teha tasuvusarvutus: konsultandid hindavad töömahtu ja pakuvad välja variandi, mis konkreetse ettevõtte puhul kõige vähem maksma läheb. Olemas on ka vahepealne lahendus: tõstuki saab soetada järelmaksuga või vormistada rendilepingu hiljem väljaostuks, kui masin end tööprotsessis tõestab.