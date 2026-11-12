Vandeadvokaat Reinmaa lahkus volikogust

Massu mõisa vandeadvokaadist omanik ning endine Lääneranna vallavolikogu esimees Armand Reinmaa (Lääneranna valimisliit) teatas sotsiaalmeedias, et on otsustanud lõpetada oma volitused Lääneranna vallavolikogu liikmena.

Lääneranna valimiskomisjonile saadetud avalduses teatas ta, et astub volikogu liikme kohalt tagasi 11. novembrist.

Reinmaa ei ole ka seni volikogu töös osalenud, vaid kaks korda oma volitused peatanud – kohe pärast valimisi neljaks kuuks 2026. aasta märtsini ja pärast seda uuest neljaks kuuks 2026. aasta novembrini. Toona põhjendas ta eemalolekut suure töökoormusega.

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Nüüd teatas 2025. aasta kohalikel valimistel teise tulemuse teinud Reinmaa Lääneranna valimisliidu lehel, et on volikogu tööst eemal olles saanud põhjalikult järele mõelda ning otsustanud keskenduda palgatööle, perekonnale ja Massu mõisale. „Need on prioriteedid ning tunnen, et praegu on õige aeg teha selles osas teadlik valik,” teatas Reinmaa.

Reinmaa on Tallinnas tegutseva advokaadibüroo nimeg