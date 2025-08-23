Läänerannas on inimesed samad, aga liidud uued

Kuula artiklit, 4 minutit ja 24 sekundit

Lääneranna 17 volikogu kohale pürib vähemalt kaks valimisliitu, kaks erakonna nimekirja ning üks üksikkandidaat. Valimisliitude nimed võivad olla uued, kuid paljud kandidaadid tulevad valijaile eelmistest valimistest tuttavad ette.

Eelmistel valimistel kõige enam hääli saanud ja siiani vallaelu määranud valimisliit Lääneranna ei pruugi selle liikme Karmen Pikkmetsa sõnul sama nimega jätkata.

Küsimus pole mitte selles, kuidas poliitikud