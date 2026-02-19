Juhtkiri: laastude lendamise aeg

Kolm aastat tagasi märtsis tegi Lääneranna toonane võimuliit otsuse koolivõrku jõuliselt kärpida: Metsküla ja Lõpe algkoolid kinni, Varbla ja Koonga kuueklassilisteks, Virtsu kool neljaklassiliseks. Kaks aastat tagasi märtsis otsustasid needsamad volinikud allesjäänud koolid ühendada.

2024. aasta 1. septembriks oli koolivõrgu reform Lääneranna vallas tehtud: ei mingit Varblat, Koongat, Kõmsit ega Lihulat. Vallas tegutses üks kool, Lääneranna gümnaasium. Ja kõige kiuste ka Metsküla erakool. Mida ei olnud plaanis.

Hämmastava sihikindlusega ja kompromissitult tegutsenud 13 kätt ei saanud oma töö vilju maitsta kuigi kaua. Valimised suurelt kaotanud ja opositsiooni jäänud valimisliidul tuleb tänavu märtsis koolireformiga nii või teisiti edasi tegeleda, sest see mureneb igast otsast.

