Tulu on deklareerinud 5000 läänlast

Foto: Pixabay

Kahe päevaga deklareeris oma tulu üle 5000 läänlase ehk peaaegu pooled mullu deklaratsiooni esitanuist.

Kolmapäeva hommikuks esitatud deklaratsioonide järgi kulub läänlastele tagasimaksmisele 1,57 miljonit eurot enam makstud tulumaksu. Juurde tuleb praeguse seisuga läänlastel maksta üle 96 000 euro.

Eelmisel aastal esitas tuludeklaratsiooni üle 11 500 läänlase. Mullu said läänlased tagasi üle 2,5 miljoni euro ja pidid juurde maksma 1,2 miljonit eurot tulumaksu.

Artikkel jätkub peale reklaami

Maksu- ja tolliameti meediasuhete spetsialist Andri Küüts ütles, et tulu deklareerimisega ei maksa kiirustada, sest aega deklaratsioon