Täna on viimane päev tulude deklareerimiseks

Aprilli lõpuga saabub eraisikute ja FIEde möödunud aastal teenitud tulude deklareerimise tähtaeg.

Praeguseks on maksu- ja tolliametile (MTA) esitatud 739 000 deklaratsiooni. Nendest 98 protsenti esitati e-teenuste keskkonnas e-MTA, millest omakorda 37 protsenti esitati nutiseadme kaudu. Enammakstud tulumaksu on tänaseks inimestele tagastatud 182 miljonit eurot, juurde maksmisele kuulub 75 miljonit eurot.

Tuludeklaratsiooni peavad esitama inimesed, kes on saanud maksustatavat tulu. Näiteks:

saanud töötasu või platvormi kaudu teenustasu, millelt ei ole tulumaks kinni peetud;

teinud väärtpaberitehinguid või saanud finantsvaralt tulu;

kasutanud investeerimiskontot;

saanud töötasu või muud tulu välisriigis;

müünud kinnisvara või saanud üüritulu, millelt ei ole tulumaks kinni peetud;

müünud metsamaterjali või kasvava metsa raieõigust;

tegutsenud FIEna ehk füüsilisest isikust ettevõtjana.

Samuti on tuludeklaratsiooni oodatud esitama inimesed, kel on õigus tulumaksutagastusele. Need on inimesed, kes on tasunud koolituskulusid, teinud annetusi või pensioni III samba sissemakseid või kasutanud maksuvaba tulu lubatust vähem.

MTA teenusejuht Riina Randver-Sõer juhib tähelepanu, et sel aastal 2024. aasta kohta esitatavas tuludeklaratsioonis on maksumäär 20%. „Möödunud aastal nn maksuküür ja maksuvaba tulu arvestus ei muutunud. See tähendab, et üldine maksuvaba tulu on kuni 7848 eurot aastas, kuid see sõltub maksumaksja sissetuleku suurusest. Aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0. Vanaduspensionieas inimestele on maksuvaba tulu 9312 eurot aastas, see ei sõltu sissetuleku suurusest,“ ütles Riina Randver-Sõer.

Võrreldes varasemate aastatega ei saa möödunud aasta tuludest enam maha arvata eluasemelaenu intresse ja täiendavat maksuvaba tulu laste ega abikaasa eest. Jätkuvalt saab tuludes maha arvata koolituskulusid, kingitusi ja annetusi kuni 1200 euro ulatuses. Samuti saab tuludest maha arvata pensioni III samba sissemakseid maksimaalselt 15% maksustatavast tulust, kuid mitte rohkem kui 6000 euro ulatuses.

Juhul, kui hiljemalt 30. aprillil jääb osa möödunud aasta tulust deklareerimata, siis võtab MTA maksumaksjaga ühendust. „Kui selgub, et osa tulust ongi jäänud deklareerimata, siis tuleb ka seni deklareerimata tulu pealt tasuda tulumaksu, millele alates oktoobrikuust lisanduvad ka intressid. Seetõttu on juba praegu mõistlik veenduda, kas kõik möödunud aasta tulud on õigesti deklareeritud ja vajadusel teha parandusi,“ sõnas MTA teenusejuht Riina Randver-Sõer.

Deklaratsiooni ei pea esitama inimesed, kelle tulult on tulumaks korrektselt kinnipeetud. Ka ei pea tulusid deklareerima inimesed, kelle tulu ei ületa üldist maksuvaba tulu 7848 eurot või vanaduspensionieas inimeste puhul 9312 eurot aastas.

Kogu enammakstud tulumaksu tagastab MTA deklaratsioonis märgitud pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks 2025. Samaks kuupäevaks tuleb tasuda juurdemaksmisele kuuluv maksusumma.