Põnevusjuttude konkursile laekus rekordarv töid

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali laste põnevusjuttude konkursi võitis lugu mehest, kes õpetas 6aastase tüdruku unenägusid püüdma ja nende abil lendama.

Esikohta väärt jutu, mis kannab pealkirja „Lugu mehest, kes mind lendama õpetas”, kirjutas 17aastane Tallinna 32. keskkooli õpilane Kirke Sammet.

Teise koha võitis 19aastane Rakvere riigigümnaasiumi õpilane Liisa Jõgi, kelle jutt kannab pealkirja „Kalender” ja räägib mereõnnetusest, mille tagajärjel jäävad laeva laoruumi kinni kolm meest – ainus, mida nad teha saavad, on vastu ust taguda ja oodata.

Kolmanda koha pälvis 18aastane Kadrina keskkooli õpilane Elerin Tasang. Tema jutt „Needus, mis iial ei lõpe” viib metsade ja soode vahel asuvasse Tühjaristi külla, kust on kadunud kõik elanikud ja mille kohta räägitakse hirmutavat legendi laternast, mis süttib kord aastas – halloween´i ajal.

Kokku laekus konkursile 236 põnevusjuttu kogu Eestist, kõige noorem osaleja oli 7-, kõige vanem 19aastane.

„Hoidsin põnevusest hinge kinni, kui neid lugesin – meil on nii palju andekaid kirjutajaid,” ütles konkursi koordinaator, PÖFFi turundusjuht Maria Plees.

Ka žüriisse kuulunud folklorist Eda Kalmre hindas jutusaaki väga positiivselt. „Populaarsed on jätkuvalt kummitavad kohad, paljudes lugudes kirjeldatakse retke sinna. Aga tegevuskohtadeks on ka välismaa, kool, klassiõhtu, kelder, kodu, surnuaed… Peategelane astub üle mõnest keelust ja tagajärg on fataalne. Õuduslugude klassikast on pärit kurjad peeglid, kummituslikud pildid ja see, et kurjaks võivad osutuda pereliikmed: ema, isa, vanaema, aga ka õpetaja ja sõber, vähe sellest, kuri võib olla ka jäätis (!). Tüüpiline on seegi, et paljud õudsed läbielamised osutuvad unenäoks ja paljud mitte. On krimilugusid, lugusid perevägivallast, koolikiusamisest, tehisintellektist, üksijäämise kartusest jm,” rääkis ta konkursile laekunud juttude kohta.

Žürii töös osalesid veel kirjanik ja Haapsalu krimifestivali Must Daam peakorraldaja Katrin Pauts ja taskuhäälingu „Tumedad tunnid” eestvedaja Priit Öövel.

Lisaks esikolmikule anti välja hulk eriauhindu.

Katrin Pautsi auhinna sai 13aastane Haapsalu linna algkooli õpilane Ann Matilde Saar, kelle jutt „1998” räägib bestselleriks inspiratsiooni koguvast noorest kirjanikust, kes kuuleb politseinikult õõvastava loo naisest, kes tapab oma mehe ja lapsed.

Parima Haapsalu või Läänemaa õpilase kirjutatud jutu auhind läks Läänemaa ühisgümnaasiumis õppivale 18aastasele Morten Pirgile, kelle jutt „Elu väärtus” elab sisse hauaröövlite maailma.

Parima Haapsalu- või Läänemaa-ainelise põnevusjutu kirjutas 14aastane Viljandi Kesklinna kooli õpilane Eliise Marie Hein: tema lugu „Media nocte unus ex vobis perit” räägib noortest, kes hakkavad uurima Ungru mõisa kummitusloo tagamaid ja lähevad ühel ööl mõisavaremetesse luusima.

Poola suursaatkonna auhinnad pälvivad 16aastane Tartu Tamme gümnaasiumi õpilane Anni Ambos jutu „Head ööd” eest, 9aastane Tartu Hansa kooli õpilane Miina Kalda jutu „Roosa kummitus” eest, 11aastane Kärla põhikooli õpilane Neleliis Lopp jutu „Vanaema ja tüdruk” eest, 13aastane Noarootsi kooli õpilane Irina Chumak jutu „Põgenemine” eest ja 16aastane Ülenurme gümnaasiumi õpilane Kätlin Goos jutu „Viimane lend” eest.

Parimad jutud tulevad ettekandele Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil, kus 3. mail kell 17.30 toimub taskuhäälingu „Tumedad tunnid” avalik salvestus. Üritus on tasuta.

Konkursil osalesid 1.–12. klassi õpilaste kuni 2500 tähemärgi pikkused õudus-, ulme-, fantaasia-, kriminaal- või seiklusjutud.

Konkursiga tähistab Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival raamatuaastat.

Auhinnad panid välja Apollo raamatupood, Poola suursaatkond, Eesti Kirjandusmuuseum, ajaleht Lääne Elu, Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival ja PÖFFi noorte- ja lastefilmide festival Just Film.

Kõik konkursile saadetud jutud arhiveeritakse Eesti Kirjandusmuuseumis.

Eelmine HÕFFi jutukonkurss leidis aset 2023. aastal, kuhu laekus 85 lugu.

20. sünnipäeva tähistav Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub tänavu 1.–3. maini.