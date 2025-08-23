Läänemaalt Kanadasse ja tagasi – Toomas Marley pere lugu

Kanadas sündinud eestlane Toomas Marley leidis Haapsalus raekojas nädala lõpuni avatud näituselt „Suure põgenemise lood” oma Läänemaalt pärit vanemate Eestist lahkumise kirjelduse.

Kõrgema inseneeria-, juura- ja majandusharidusega Marley on kogu oma tööelu – 31 aastat – töötanud Kanada väärtpaberite keskdepositooriumis. Sisejuristina alustanud mees tõusis lõpuks juriidilise osakonna juhatajaks. Ta oli paarkümmend aastat Toronto Eesti ühispanga nõukogu liige, millest viimased viis nõukogu esimees ning aktiivne osaleja Toronto eestlaskonna paljudes tegemistes.

„Arvan, see on ema leeripäev,” ütles Marley, vaadates muuseumis fotot noortest inimestest t