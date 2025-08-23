Eriplaneeringu algatamise taotlus tuulepargi rajamiseks, Haapsalu 1 Energiapark OÜ

Kuula artiklit, 4 minutit ja 17 sekundit 0:00 / 4:17

Haapsalu Linnavalitus teavitab Planeerimisseaduse § 96 lg (31) kohaselt, et 11.08.2025. a. laekus linnavalitsusele ja linnavolikogule menetlemiseks Haapsalu 1 Energiapark OÜ (reg nr 17122309), edaspidi Arendaja, taotlus algatada Haapsalu linna üldplaneeringut 2030+ muutev kohaliku omavalitsuse eriplaneering tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu planeerimiseks ja asjakohaste mõjude, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimiseks.

Planeeringuala suurus on ca 2600 hektarit. Planeeringuala paiknemine ja piir on esitatud taotluse lisas 1 ning ruumiandmed lisas 2. Planeeringalal märgitud potentsiaalne tuulepargi ala ca 192 ha asub Haapsalu linnas Käpla, Jõõdre, Lannuste, Vätse, Haeska ja Ammuta alaliselt asustatud külade vahelisel hoonestuseta territooriumil rohevõrgustiku tugialal.

Kavandatava planeeringuga otsitakse kohta kuni kümnest tööstuslikust tuulegeneraatorist koosnevale projektile koos kaasneva infrastruktuuriga (nt pargi sisesed ühendusliinid maakaablitega ja projekti põhivõrguga ühendus õhuliiniga, alajaam). Tuulegeneraatorite orienteeruv labade tipukõrgus on kuni 280 meetrit.

Arendaja poolse planeeringuala paiknemise ettepaneku tegemise aluseks on kaardianalüüs, kus välistusmeetodil leiti potentsiaalne tuulepargi huviala, mille sees tuleb leida tuulepargile sobivaim asukoht.

Kaardianalüüsi koostamisel on Arendaja hinnangul arvestatud olemasolevaid keskkonna-, taristu- jt kitsendusi põhjustavate objektide andmeid, sh hoonete asukohtasid. Planeeringuala ettepaneku tegemisele on arvestatud tuulepargi elektriühenduse võimalikku asukohta, tuulepargi juurdesõiduteede võimalikku paiknemist ja Arendaja tellimusel koostatud Haapsalu tuuleala sobivuse analüüsi (Lemma OÜ, 2025).

Eriplaneering muudaks Haapsalu linna üldplaneeringut 2030+ (kehtestatud Haapsalu Linnavolikogu 27.09.2024 otsusega nr 162) järgmiselt:

Rohelise võrgustiku osas. Haapsalu linna üldplaneering 2030+ ptk 3.2.3. sätestab, et rohevõrgustiku alale on vastunäidustatud suurte taristu objektide rajamine . Juhul kui selliste objektide rajamine on vältimatu, tuleb planeeringus hoolikalt valida ehitise või rajatiste asukoht, viia läbi keskkonnamõju hindamine, tagada rohevõrgustiku alade sisene ja omavaheline sidusus, üldine võrgustiku toimimine ja vajadusel rakendada leevendavaid meetmeid. Tööstuslike tuuleparkide kavandamise võimalikkuse osas. Haapsalu linna üldplaneering 2030+ ptk 4.2.8. kohaselt loobuti suurte, tööstuslikuks tootmiseks ette nähtud tuuleparkide rajamiseks sobivate alade kavandamisest, sest Haapsalu linna territooriumil ei leitud ennekõike asustustihedusest ning looduskaitselistest piirangutest lähtuvalt sobivaid alasid suurte tuuleparkide kavandamiseks. KSH hindamine võimalikele tuulepargialadele peatati riigikaitseliste piirangute tõttu.

Taotluse ja selle lisadega saab tutvuda ja alla laadida Haapsalu linna kodulehel https://haapsalu.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/planeerimine-ja-ehitus/uldplaneering/.

Samal veebiaadressil on võimalik tutvuda ka Haapsalu linna üldplaneeringuga 2030+.

Arvamuse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise kohta või täiendava taotluse saab esitada Haapsalu Linnavalitsusele 30 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.

Lisainfo:

Helen Rammu

aselinnapea

Telefon: 4724447 Mob: +372 529 1959