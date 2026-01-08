Lääneranna vald sai ajapikendust

Kuula artiklit, 1 minutit ja 13 sekundit

Lääneranna vallavanem Tarvi Sits. Foto Juhan Hepner

Lääneranna vald sai tugiteenuste keskuselt aasta lõpuni ajapikendust, et leida vallas hoone või hooned, mida Virtsu koolimaja asemel riigi toetuse saamiseks lammutada.

„Küsisime aasta lõpuni pikendust ja nii pikaks ajaks saime ka,” ütles Lääneranna vallavanem Tarvi Sits.

Eelmine Lääneranna vallavalitsus küsis liginullenergiahoonete meetmest 2,8 miljonit eurot Lihulas uue koolimaja ehitamiseks ning lubas toetuse saamisel lammutada kaks koolihoonet: Virtsu ja Lõpe.

Uus vallavalitsus tõmbas aga Virtsu koolimaja lammutamisele pidurit, sest tahaks Virtsus praeg