Uued tulijad ja erakonnad vastanduvad Lääneranna võimuliidule

Lääneranna vallas loodavad seni võimul olnud Lääneranna valimisliidule tugevat konkurentsi pakkuda nii erakonnad kui ka uus valimisliit. Opositsiooni ja uue valimisliidu sõnul ei ole nad rahul valla senise juhtimise ega tehtud reformidega, edastab ERR.
Neli aastat tagasi võttis Lääneranna volikogu 21 kohast enamuse ehk 11 Lääneranna valimisliit. Ülejäänud kümme kohta jagunesid EKRE, Keskerakonna, Isamaa ja valimisliidu Tegusad Kogukonnad vahel. Koalitsiooni moodustasid Lääneranna valimisliit, Keskerakond ja Isamaa.
Pärast 2023. aasta koolireformi, kui vallavõim otsustas sulgeda Metsküla ja Lõpe kooli, teha Virtsu kooli neljaklassiliseks ning Koonga ja Varbla kooli kuueklassiliseks, otsustasid Isamaa ja osa Keskerakonna fraktsioonist koalitsioonist lahkuda.
Koolireformi ja vaid Lihula piirkonda tehtud investeeringute tõttu kriitikat saanud Lääneranna valimisliit osaleb ka seekordsetel valimistel, kuid uue nimega.
Loe lähemalt siit.