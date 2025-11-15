Janno Randmaa – varuosast täieõiguslikuks vallavanemaks

Kaie Ilves

kaie@le.ee

Kuula artiklit, 9 minutit ja 18 sekundit
0:00 / 9:18
Janno Randmaa ja tema Rootsi põdrakoer Bruks. Foto: Juhan Hepner

Sünnist saadik martnalane Janno Randmaa osales esimest korda valimistel ja valmistub kolmandat korda saama Lääne-Nigula vallavanemaks – seekord iseenda, mitte kellegi teise asemele.

Lääne-Nigula vallavanem ja uue võimuliidu vallavanemakandidaat Janno Randmaa, olete kolmandat korda vallavanema toolile istumas.

Just.

Artikkel jätkub peale reklaami

Esimest korda sai teist vallav

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT