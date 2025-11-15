Haapsalu tühermaale võib kerkida uus elamupiirkond

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7

Loojangu_elamurajoon2 Loojangu elamukvartal. Eskiis: SiSo Arhitektid OÜ Loojangu_elamurajoon3 Loojangu elamukvartal. Eskiis: SiSo Arhitektid OÜ Loojangu_elamurajoon9 Loojangu elamukvartal. Eskiis: SiSo Arhitektid OÜ

Haapsallu Õhtu kalda ja raudteetammi vahelisele tühermaale plaanib arendaja üle 40 korteriga elamukvartalit, mis on rohkem kui 20 aastat tagasi kinnitatud detailplaneeringus.

Arenduse alale on 20 aasta eest kehtestatud detailplaneering, mis näeb ette sinna kahe kortermaja ja kolme ridaelamu rajamise. Arenduse ala koosneb loodavast Loojangu umbtänavast ja seda ümbritsevatest kinnistutest. Kinnistud ostis OÜ Greenadvice riigilt enampakkumisega 2018. aastal.

Kuna detailplaneering ei aegu, võib arendaja asuda endiselt sinna ehitusluba taotlema.

Arhitektuurilise lahenduse autor Siim Sokk ja Greenadvice’