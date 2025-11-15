Juhtkiri: tervikpilti ei jälgi keegi

Uudis Haapsalus raudteetammi ja Õhtu kalda vahele plaanitavast Loojangu elamukvartalist on iseenesest hea uudis: tükk tühermaad saab täis ehitatud. Samas ilmneb taas muster, et seda, kuidas uus arendus või ehitis linnaruumi laiemalt sobitub, ei vaata kriitilise pilguga sisuliselt keegi.

Kui arendus mahub ära detailplaneeringus ette nähtud mahu sisse, olevat abilinnapea Helen Rammu sõnul omavalitsuse käed seotud ja too justkui ei saagi midagi nõuda. Tema sõnul oleks see ehk võimalik siis, kui tegu oleks arhitektuuriliselt t