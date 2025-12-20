Erki Savisaar: Vormsi vajab muutust

Erki Savisaar. Foto: Juhan Hepner

Kaks nädalat tagasi nelja poolthäälega Vormsi vallavanemaks valitud Erki Savisaar ütleb end saarel Isamaa loosungi all ajavat Keskerakonna asja.

Enne valimisi hirmutati temaga rahvast: kui Savisaarest saab vallavanem, siis raiutakse Vormsi lagedaks, nii et ükski puu ei jää püsti, ja rand ehitatakse täis. Ta ütleb, et see on vale.

Ta ei oska öelda, mis tunne on olla Edgar Savisaare poeg, sest kellegi teise poeg pole ta olnud.

Artikkel jätkub peale reklaami

Ta loodab, et nelja aasta pärast võiks Vormsis olla paarsada elanikku rohkem – sama palju kui Kihnus.

Volinikele esitles ta end lihtsa arvutiõpetajana. Vormsi on talle ainus paik Eestis, kus sügiseti tuulevaikse ilmaga kuuleb, kuidas lehed langevad.

Kohtume Savisaarega 16. detsembril Rohuküla sadamas, et teda pildistada. Savisaar tuleb Vormsi parvlaeva pealt. Juttu ajame Lääne Elu toimetuses. Savisaarel on seljas Vormsi ja Diby küla kirjadega pusa.

Ta teab, et hakkab juhtima valda, kus võim ei püsi, aga üllatub, kui kuuleb, et on Vormsi neljateistkümnes vallavanem. Enne seda, kui Savisaar Vormsis ametiraha kaela sai, juhtis ta Vinni v