Lääne-Nigulas liidetakse kaks perearstinimistut

Noarootsi perearst Tiina Proosväli. Foto: Piret Proosväli

Tervisekassa plaanib Lääne-Nigulas liita Taebla ja Noarootsi perearstinimistud, sest senine Taebla perearst Maret Teng loobub nimistust 1. juulist ja selle võtab üle Noarootsi perearst Tiina Proosväli.

„Lääne-Nigula vallas ja Haapsalu linnas on konkursid nimistule perearsti leidmiseks korduvalt luhtunud ning asendajate leidmine piirkonnas on keeruline,” ütles tervisekassa perearstiabi teenuse peaspetsialist Sandra Mustasaar. „Seetõttu oleme kohtunud nii valla kui ka piirkonna perearstidega ning tervisekassa on otsustanud nimistud liita.”

Praegune Taebla nimistu on 1400 patsiendiga, Noarootsil ja Nõval tegutsevas Proosvälja nimistus on praegu patsiente 551. Nii tekiks kahe väiksema nimistu asemel üks suur, ligi 2000 patsiendiga nimistu. „Selle muudatusega suureneb perearsti rahastus, seni üksinda töötanud perearst saab soovi korral juurde Taebla per