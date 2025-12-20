Laikmaa muuseum andis välja kalendri

Foto: Egon Erkmann

Ants Laikmaa majamuuseum andis kunstniku 160. sünniaastapäeva puhul välja kalendri, mis algab tuleva aasta maist ja lõpeb ületuleva aasta aprillikuuga.

Muuseumi teadur-kuraator Karin Mägi ütles, et mai valiti kalendri esimeseks kuuks, sest mais möödub Laikmaa sünnist 160 aastat. „Muuseumi hooaeg algab samuti mais ja 160. sünniaastapäeva aasta algab mais,” ütles Mägi.

Kalendri mõõdud on 42x30 sentimeetrit ja selles on Laikmaa maalid muuseumi kogust.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kalendris on ära märgitud ka Laikmaa (1866-1942) lähedaste ja sõprade sünnipäevad. Laikmaa sõprade hulka kuulusid Friedebert Tuglas, Artur Adson, Marie Under, Anna Haava jt.

Läänemaale Kadarpiku külla alustas kunstnik oma kodu rajamist 19