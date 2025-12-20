Kes selle tamme istutas: oh kuusepuu, oh kuusepuu…

Kohe ongi käes SEE aeg, kus virgemad või vaesemad lähevad RMK metsa, saag seljas ja telefon näpu otsas ning need teised suunduvad mõne kaubanduskeskuse juurde või turu väravasse tekkinud platsikesele, kus usin talumees oma istandikus kasvanud jõulukuuski müüb. Terve hulk praktilise meelega inimesi piirdub aga sellega, et kougib laealusest kapist või keldririiulist välja karbi, milles oleva tehismaterjalist kuuse saab ise soojas elutoas vaiba peal kokku panna. Igal aastal haljas, igal aastal sama, raha ja loodust on säästetud ning maakera päästetud. Kui me just ei hakka siinkohal välja arvestama selle kunstkuuse valmimise bioloogilist jalajälge. Aga me ei hakka, sest tehismaterjalide koha pealt on mul teadmisi liiga vähe.

Erinevaist plastidest ja akrüülkiududest valminud tehiskuused väärivad muidugi minu meelest korralikku nime ja oma kohta taimenimede andmebaasis. Selle ettepaneku võiksin ma eestikeelsete taimenimede komisjonile tõepoolest teha, sest need mehed seal nalja mõistavad.