Ants Laikmaa muuseumi suvehooaeg avatakse tema 160. sünniaastapäeval

Ants Laikmaa muuseum. Foto: Juhan Hepner

5. mail, Ants Laikmaa 160. sünniaastapäeval kell 14 avatakse kunstniku kodutalus Läänemaal Lääne-Nigula vallas Kadarpiku külas Laikmaa muuseumi suvehooaeg muusika ja kunstiga. Kunstnikuhärra sünniaastapäeva puhul on siis kell 14–16 sissepääs muuseumisse tasuta.

Eesti kunsti jaoks olulisel sünnipäeval tõmbavad peo käima Linnamäe karmoškad. Laikmaa ateljees ja kodupargis avatakse kunstnik Pusa näitus „Dekonstrueerides eluringlust“. Oma taluparki maetud kunstniku kalmul süüdatakse mälestusküünal.

Traditsiooniliselt algab Ants Laikmaa sünnipäevast muuseumi suvehooaeg. Sel a