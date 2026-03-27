Laikmaa nastikud läksid liikvele

Nastikud Laikmaa muuseumis. Foto: Juhan Hepner

Kevadpäike äratas Ants Laikmaa majamuuseumi terrassi all talveund maganud nastikud üles.

Esimest sellekevadist kollaste lõugadega siugu nägi majamuuseumi teadur-kuraator Karin Mägi neljapäeval. „Täna nägime juba kolme,” ütles Mägi reedel. Kui Lääne Elu helistas, oli ta teel õue. „Ilm on mõnus, soe, mõtlesin, et lähen, vaatan, äkki leian veel mõne,” ütles Mägi.

Laikmaa majamuuseumi nastikud on peaaegu sama kuulsad kui kunstnik ise.