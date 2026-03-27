Urmas E. Liiv väitleb HÕFFil nõiaga

Filmi- ja telemees Urmas E. Liiv astub Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil üles uue intrigeeriva etendusvormiga.

„Avalik väitlus nõiaga. Urmas E. Liiv Kirsti Timmeri vastu” on sõnaduell, kus otsitakse vastuseid sellistele igivanadele küsimustele, kas nõiavõimed on olemas, mida räägivad inimeste kohta nõiakaardid ning kuidas tuleviku ja surnutega suhelda.

„Nüüd, kui kõik nõiad on haledalt läbi kukkunud, sest ei osanud ette näha mitte ühtegi viimastel aastatel maailma raputanud sündmust, leidub meie kõrval endiselt neid, kes usuvad saladuslikke jõude ja eriliste võimetega inimesi. Seepärast mõtlesingi ette võtta avaliku väitluse Kirsti Timmeriga, et kuulda, mis toimub. Samas on meie ümber saladusi, mida on kinnitanud ka ametlik teadus ja mis esmapilgul tunduvad täiesti uskumatud. Võtame kuulsamad nendestki ette ja vaatame siis, kas publikul hakkab pea ringi käima. Üks on kindel: nendest asjadest mõtlemine on meile loomuomane ja igasugune aju virgutamine on alati lahe,” kirjeldab autor oma uue etendusvormi sünnilugu.

Väitlust illustreerivad videolõigud maailma kõige kõmulisematest müstilistest juhtumitest.

Publikul on harukordne võimalus osaleda mõttevahetuses ja otse nende silme all aset leidvates nõiakatsetes.

Tegu on Urmas E. Liivi ebatraditsiooniliste etendusvormide kolmanda osaga, millele eelnesid õõvaloeng „Kuidas surid Vene valitsejad?” ja etendus-loeng „Djatlovi surmamatka mõistatuse jälil” – mõlemad olid Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil nii populaarsed, et publik ei mahtunud saali ära.

„Avalik väitlus nõiaga. Urmas E. Liiv Kirsti Timmeri vastu” toimub 2. mail kell 12 Haapsalu kultuurikeskuse suures saalis. Piletid on müügil tänasest.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 30. aprillist 2. maini.

Festivali avab Soome režissööri Hanna Bergholmi psühholoogiline õuduspõnevik „Öölaps”.

Kogu kava kuulutab HÕFF välja 8. aprillil.