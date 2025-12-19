Lääne-Nigula vallavolikogu esimeest ootab umbusaldushääletus

Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Mikk Lõhmus (Isamaa, vasakul) ja Vallavanem Janno Randmaa. Juhan Hepner

Neljapäeval Lääne-Nigula vallavolikogu istungi alguses andis vallavolikogu liige Neeme Suur (SDE) koalitsiooni nimel üle umbusaldusavalduse volikogu juhi Mikk Lõhmuse (Isamaa) vastu. Kui Lõhmust jaanuaris umbusaldatakse, siis esitab Suure sõnul koalitsioon volikogu juhi kandidaadiks taas Kadi Paaliste (SDE nimikiri).

Mikk Lõhmus ütles Lääne Elule, et tema arvates oli eelmisel istungil teda volikogu esimeheks aidanud hääl kellegi koalitsiooniliikme teadlik valik, aga nüüd see hääl muutus.

„Arvestades sellist suhteliselt drakoonilist õhkkonda koalitsioonis. Täna [istungil] isegi härra Neeme Suur seisis valimiskasti taga ja luuras seal. Ma ei arva, et ta vaatas, et kes mida paberile kirjutas, aga ta seisis seal,“ märkis Lõhmus.

Neeme Suur lausus Lääne Elule, et ta ei jälginud valimiskasti juures ked