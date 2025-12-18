Lääne-Nigula vallavanemana jätkab Janno Randmaa (täiendatud kl 15.55)

Janno Randmaa. Juhan Hepneri foto

Neljapäeva õhtul peetud kaheksatunnisel Lääne-Nigula volikogu istungil valiti uuesti Lääne-Nigula vallavanemaks seda ametit viimased kaks ja pool aastat pidanud Janno Randmaa (valimisliit Oma Inimesed).

Randmaa sai salajasel hääletusel 13 häält ehk sama palju kui on volikogus kohti valimisliidu Oma Inimsed, EKRE ja sotsiaaldemokraatide koalitsioonil. Kehtetuid sedeleid oli 11. 25-liikmelisest volikogust puudus seekord üks liige, Isamaa nimekirja kuuluv Sergei Koppel.

Viimase hetkeni oli teadmata, kas Randmaa vallavanemaks valitakse ja kas koalitsioon püsib, sest eelmisel volikogu istungil jäi napilt volikogu esimehe kohast ilma koalitsiooni kandidaat Kadi Paaliste (SDE) ja tema asemel sai häältega 13:12 volikogu esimeheks Mikk Lõhmus Isamaast. Toona uitama läinud hääl oli seekord koalitsioonil aga olemas ja 13 allkirja oli ka Lõhmuse vastu esitatud umbusaldusavaldusel, m