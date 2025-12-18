Juhtkiri: rohkem pankureid ja IT-mehi

Foto: arhiiv

Statistikaameti arvepidamine näitab, et Läänemaa majandus sammub muu Eestiga sama rada. Siin kasvab samamoodi teenusmajandus ning väheneb tööstuse ja tootmise osakaal. See, et teenustega luuakse rohkem lisandväärtust kui tootmisega, on omane arenenud riikide majandustele: sarnaselt on teenuste sektor ülekaalus tuntud tööstusriikides USAs, Saksamaal, Rootsis, Jaapanis, Ühendkuningriigis. Aga samuti on teenussektor tugev finantskeskustes Hongkongis ja Luksemburgis ning turismiparadiisides Küprosel ja Barbadosel.

Ohu märk on aga, et erinevalt Tallinnast, Tartust ja Harjumaast meie majandus ei kasva. Nagu statistika näitab, on meil küll osa tootvast sektorist kolinud ümber teenindavasse sektorisse, aga mitte piisavalt suure lisandväärtusega. Mistõttu jääme IT- ja finantskeskustest maha.

Turismi- ja toitlustusettevõtete palgad ja loodav lisandväärtus töötaja kohta suudavad konkurentsi pakkuda eh